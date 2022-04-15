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تقرير يكشف طلباً تقدم به زيلينسكي إلى بايدن
فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني
15 ابريل 2022 21:37

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن طلب تقدم به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى نظيره الأميركي جو بايدن.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن زيلينسكي ناشد بايدن بشكل مباشر، خلال مكالمة هاتفية، أن تدرج الولايات المتحدة روسيا على لائحة "الدول الراعية للإرهاب". وذكرت الصحيفة أن بايدن لم يعد باتخاذ إجراءات محددة في تلك المكالمة.
ونقلت الصحيفة عن مذكرة للخارجية الأميركية أن هذا الوصف يمكن أن يطلق على أي دولة "تقدم باستمرار دعماً لأنشطة الإرهاب الدولي". 
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
جو بايدن
روسيا
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