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أميركا تكشف أسباب غرق سفينة روسيا الحربية المتطورة
السفينة الحربية الروسية موسكفا (أرشيفية)
15 ابريل 2022 21:04

كشفت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أسباب غرق السفينة الحربية الروسية المتطورة «موسكفا» في البحر الأسود.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن الطراد الروسي أغرق بصاروخين أوكرانيين.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه لمجموعة من الصحفيين «نعتقد أنهم ضربوها بصاروخَي نبتون».
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك ضحايا بين القوات الروسية، غير أن الأرقام ليست واضحة.
كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، أمس الخميس، إن الطراد، المزود بصواريخ «كروز»، غرق أثناء قطره، وإعادته إلى الميناء في طقس عاصف إثر وقوع عدة انفجارات ونشوب حريق على متنه.
وأكدت السلطات الأوكرانية أنها ضربت بصواريخ «كروز» هذه السفينة المتمركزة في «سيفاستوبول» في شبه جزيرة القرم.
وأعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أنّ قوات بلاده أصابت بضربة صاروخية السفينة الحربية الروسية في البحر الأسود.

المصدر: وكالات
صاروخ
سفينة حربية
روسيا
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