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عزل مدينة صينية بعد ظهور متحور أوميكرون
إغلاق طريق ضمن إجراءات العزل في الصين
15 ابريل 2022 20:49

قالت مدينة شيان في شمال غرب الصين، اليوم الجمعة، إنها ستفرض إجراءات عزل جزئية بصورة مؤقتة لتقليل حركة سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة، بعد الإبلاغ عن عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه الصين موجة إصابات قياسية جديدة.
ومنذ مارس الماضي، تكافح الصين أسوأ تفش لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس منذ ظهوره لأول مرة في أواخر 2019.
وتنتهج سياسة حازمة لكشف الإصابات بفيروس كورونا تعرف بسياسة "صفر كوفيد".
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يتعين عدم التهاون في جهود مكافحة الفيروس والوقاية منه، بينما تسعى الصين جاهدة لتقليل تأثير هذه السياسة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات
الصين
عزل
فيروس كورونا
متحورة أوميكرون
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