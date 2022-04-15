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قتلى وجرحى في قصف على شرق أوكرانيا
أوكرانيون يغادرون بلدهم
15 ابريل 2022 20:20

قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن قصفاً أصاب منطقة سكنية في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا مما أودى بحياة سبعة أشخاص بينهم طفل صغير إضافة إلى إصابة 34 آخرين.
من جهتها، قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إنه تم إجلاء 2864 شخصاً من مناطقهم، اليوم الجمعة، من بينهم 363 من ماريوبول استخدموا وسائل نقل خاصة في مغادرة المدينة.
وأضافت، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، إن عمليات الإجلاء شملت أيضا 270 شخصاً من منطقة لوجانسك في شرق أوكرانيا و2131 من مدن في منطقة زابوريجيا.

المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
إجلاء
فتح ممرات آمنة
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