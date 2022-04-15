بابا الفاتيكان ينتقد العنصرية والتمييز في استقبال اللاجئين
البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان
15 ابريل 2022 19:59
انتقد البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، العنصرية والتمييز بين اللاجئين على أساس بلدانهم وألوان بشرتهم. أشار بابا الفاتيكان إلى أن العنصرية تكمن خلف حقيقة أن العديد من البلدان أبدت ترحيبها بشكل أكبر باللاجئين القادمين من أوكرانيا من ترحيبها بغيرهم القادمين من أجزاء أخرى من العالم. وقال البابا، في حديثه إلى محطة "راي" التلفزيونية الإيطالية، إن الأضعف دائما ما يعاني أكثر من غيره في الحروب، مضيفا أن "اللاجئين مقسمون، هناك درجة أولى ودرجة ثانية، وذلك بحسب لون البشرة، سواء كنت قادما من بلد متقدم أو آخر غير متقدم. وأوضح البابا "نحن عنصريون، وهذا شيء سيئ". وبحسب الأعداد التي رصدتها الأمم المتحدة، فإن أكثر من 4,7 مليون أوكراني غادروا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.