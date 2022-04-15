روسيا تطرد 18 عضواً من بعثة الاتحاد الأوروبي

أعلنت أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، 18 عضوا في بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا «أشخاصا غير مرغوب فيهم» وعليهم بالتالي مغادرة البلاد.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان «تم إعلان 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم».

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الموظفين «سيتعين عليهم مغادرة أراضي جمهورية روسيا الاتحادية في المستقبل القريب».

كان الاتحاد الأوروبي قد اعتبر، في الخامس من أبريل الجاري، 19 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم «لانخراطهم في أعمال تتنافى مع وضعهم الدبلوماسي» وأمرهم بمغادرة بلجيكا الدولة المضيفة.

كما طردت دول عديدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي دبلوماسيين في السفارات الروسية لديها بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي.

وهددت روسيا مرارا بالرد بالمثل.

المصدر: آ ف ب