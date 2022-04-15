اليوم 08:01
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
روسيا تطرد 18 عضواً من بعثة الاتحاد الأوروبي
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
15 ابريل 2022 19:33

أعلنت أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، 18 عضوا في بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا «أشخاصا غير مرغوب فيهم» وعليهم بالتالي مغادرة البلاد.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان «تم إعلان 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم».
وأضافت الوزارة أن هؤلاء الموظفين «سيتعين عليهم مغادرة أراضي جمهورية روسيا الاتحادية في المستقبل القريب».
كان الاتحاد الأوروبي قد اعتبر، في الخامس من أبريل الجاري، 19 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم «لانخراطهم في أعمال تتنافى مع وضعهم الدبلوماسي» وأمرهم بمغادرة بلجيكا الدولة المضيفة.
كما طردت دول عديدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي دبلوماسيين في السفارات الروسية لديها بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي.
وهددت روسيا مرارا بالرد بالمثل.

المصدر: آ ف ب
روسيا
طرد
دبلوماسيون
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©