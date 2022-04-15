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أميركا تمنح موافقة طارئة لاختبار تنفس يكشف عن كورونا
أميركا تمنح موافقة طارئة لاختبار تنفس يكشف عن كورونا
15 ابريل 2022 18:17

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية موافقة طارئة لاختبار تنفس للكشف عن الإصابة بمرض كوفيد-19. وأعلنت الإدارة أمس الخميس أن الجهاز في حجم الحقيبة التي يمكن الصعود بها على متن الطائرة. ويقوم المستخدمون بالنفخ في أنبوب كما لو كانوا ينفخون بالونا.
ويقوم الاختبار بإظهار النتائج خلال أقل من ثلاث دقائق، استنادا إلى تحليل كيميائي، ويمكن أن يستخدم في العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء أو في المستشفيات، على سبيل المثال.
وتمكن الجهاز من كشف إصابة أشخاص بمرض كوفيد-19 في 91 % من الحالات، وكشف غير المصابين في 99 % من الحالات. وتم إجراء الاختبار على أشخاص كانت الأعراض واضحة عليهم ،و على آخرين بدون أعراض.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان "تم إجراء الاختبار بحساسية مماثلة في دراسة متابعة سريرية تركزت على متحور أوميكرون" .  

وتحتاج الاختبارات التي تجرى حاليا إلى مسحة من الأنف أو الحلق.

المصدر: د ب أ
أميركا
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