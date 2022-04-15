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ألمانيا تدعو لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة
ألمانيا تدعو لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة
15 ابريل 2022 14:38

 دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في مستهل عطلة عيد القيامة.
وكتب الوزير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بكورونا الذي لا يزال مرتفعا للغاية أدى إلى العديد من الوفيات قبل فترة وجيزة من فترة الاسترخاء الصيفي.
وأضاف: "أناشد الجميع أن يرتدوا الكمامات طواعية في الأماكن المغلقة.
تضحية صغيرة. لا يجب أن نعرض أنفسنا أو الآخرين للخطر خاصة في عيد القيامة".
وعلى الرغم من إلغاء إلزام ارتداء الكمامات، كشف استطلاع للرأي أن غالبية السكان في ألمانيا لا يزالون يستخدمونها في الأماكن العامة المغلقة.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
فيروس كورونا
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