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روسيا تعلن عن هجوم على مصنع صواريخ قرب كييف
دمار خلفه الهجوم الروسي في أوكرانيا
15 ابريل 2022 13:25

قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجوما استهدف مصنعا للصواريخ بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الناطق باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، إنه جرى إطلاق صواريخ كاليبر على مصنع فيزار الذي يقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب غرب مشارف 
المدينة. ولم تؤكد مصادر أوكرانية نبأ الهجوم، غير أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة في كييف خلال الليل.

ويتردد أن مصنع فيزار أنتج صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي إس.300-وجددت موسكو تهديداتها بأنها سوف تصعد الهجمات على كييف حال نفذت القوات 
الأوكرانية هجمات أو "أعمالا تخريبية" على الأراضي الروسية، وهو تهديد جاء على لسان كوناشينكوف قبل أيام.

ولطالما شكت موسكو من هجمات زعمت أن القوات الأوكرانية نفذتها على الأراضي الروسية، بالقرب من الحدود. وقالت موسكو في وقت سابق الشهر 
الجاري، إن مستودع نفط في مدينة بيلجورود تعرض لهجوم. ولم تؤكد أوكرانيا ذلك، أو تنفيه.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
كييف
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