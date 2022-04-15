ماكرون يتقدم على لوبان في استطلاعات رأي بشأن جولة الإعادة

أشارت استطلاعات رأي صادرة عن معهد "بي.في.إيه" لصالح قناة "آر.تي.إل" التلفزيونية وشركة "أورانج" الفرنسية، للاتصالات إلى أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون سيتغلب على مارين لوبان، مرشحة حزب "التجمع الوطني" بحصوله على 54 % مقابل 46% في جولة الإعادة للانتخابات الفرنسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أنه من بين هؤلاء الذين دعموا المرشح اليساري المتطرف، الذي جاء في المركز الثالث، جان لوك

ميلينشون، في الجولة الأولى من الانتخابات، 30% من المحتمل أن يصوتوا لماكرون في جولة الإعادة، و18% من المحتمل أن يصوتوا لمارين لوبان.

ومن بين هؤلاء الذين دعموا المرشح اليميني المتطرف، الذي جاء في المركز الرابع، اريك زمور، في الجولة الأولى من الانتخابات، 79% من المحتمل أن

يصوتوا لصالح لوبان في جولة الإعادة، و11% من المحتمل أن يصوتوا لصالح ماكرون.

واستطلع المعهد آراء 1502 من البالغين على الإنترنت يومي 13 و14 أبريل، بهامش خطأ 4ر1-1ر3 نقطة. ويتقدم ماكرون على لوبان بحصوله على 5ر53% مقابل 5ر46% في استطلاعات الرأي لمعهد "ايفو" بشأن جولة الإعادة.

وفي الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت يوم الأحد الماضي ، حصل ماكرون على 84ر27% من الاصوات، وحصلت لوبان على 15ر23%. ثم

جاء السياسي اليساري جان لوك ميلينشون، في المركز الثالث بنسبة 95ر21%،بحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

وبناء على تلك البيانات ، انحصرت جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين ماكرون ولوبان، اللذان تنافسا وجها لوجه أيضا في عام 2017.



