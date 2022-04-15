قتلى في دونباس وانفجارات جنوب كييف

رجل شرطة يسير بين أنقاض منزل مدمر في قرية بوهدانيفكا ، شمال شرق كييف .
15 ابريل 2022 11:53
أعلنت الرئاسة الأوكرانية الجمعة إن خمسة أشخاص قتلوا في دونباس في شرق أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما سمع دوي انفجارات ليل الخميس الجمعة جنوب كييف لم تسبب أضرارا أو إصابات على ما يبدو. وفي أكبر منطقة في دونباس، دونيتسك حيث "يدور القتال على خط المواجهة بأكمله" ، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح، حسب الرئاسة. وقال المصدر نفسه إن لوغانسك المنطقة الأخرى في هذا القطاع الغني بالمناجم شهدت 24 تفجيرا أسفرت عن مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين. وفي منطقة كييف "سُمع دوي انفجارات في قطاع فاسيلكيف (جنوب غرب كييف)". وبحسب تقرير يومي يستند إلى معلومات ترسلها السلطات الإقليمية اطلقت منظومة الدفاع المضاد للطائرات".
وقال حاكم منطقة العاصمة أولكسندر بافليوك على حسابه على تلغرام إن صفارات الإنذار المضادة للطائرات أطلقت مرات عدة منذ مساء الخميس في منطقة العاصمة. وعلى الرغم من انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف في نهاية مارس ما زالت صفارات الإنذار تنطلق من حين لآخر.