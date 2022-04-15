اليوم 07:59
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
النمسا تلغي ارتداء الكمامة وتبقي على استثناءات محدودة
أرشيفية
15 ابريل 2022 11:39

أعلنت النمسا تخفيف إجراءات كورونا الاحترازية مرة أخرى، وإلغاء ارتداء الكمامة الإلزامي في جميع الأماكن المغلقة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءا من يوم غد السبت مع الإبقاء على استثناءات محدودة.

وقال يوهانس راوخ وزير الصحة النمساوي إن الاستثناءات في المستشفيات، ودور رعاية المسنين، وأماكن بيع السلع الأساسية، وفي وسائل المواصلات العامة، لافتا إلى أنه تم تعليق العمل بقاعدة الـ "G3" في المطاعم والمقاهي والفنادق وفي الفعاليات المختلفة، ما يسمح بدخول جميع الأفراد بدون قيود.

وأرجع وزير الصحة السبب الرئيس وراء تسهيل الإجراءات إلى تحسن الوضع الوبائي بشكل كبير وتقلص عدد الإصابات واستقرار الأوضاع في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، متوقعا أن يبقى الوضع مستقراً خلال الفترة المقبلة. 

المصدر: وام
كورونا
الكمامات
النمسا
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©