النمسا تلغي ارتداء الكمامة وتبقي على استثناءات محدودة

أعلنت النمسا تخفيف إجراءات كورونا الاحترازية مرة أخرى، وإلغاء ارتداء الكمامة الإلزامي في جميع الأماكن المغلقة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءا من يوم غد السبت مع الإبقاء على استثناءات محدودة.

وقال يوهانس راوخ وزير الصحة النمساوي إن الاستثناءات في المستشفيات، ودور رعاية المسنين، وأماكن بيع السلع الأساسية، وفي وسائل المواصلات العامة، لافتا إلى أنه تم تعليق العمل بقاعدة الـ "G3" في المطاعم والمقاهي والفنادق وفي الفعاليات المختلفة، ما يسمح بدخول جميع الأفراد بدون قيود.

وأرجع وزير الصحة السبب الرئيس وراء تسهيل الإجراءات إلى تحسن الوضع الوبائي بشكل كبير وتقلص عدد الإصابات واستقرار الأوضاع في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، متوقعا أن يبقى الوضع مستقراً خلال الفترة المقبلة.