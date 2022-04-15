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عشرات المفقودين جراء الانهيارت الأرضية في الفلبين
عمال الإنقاذ على متن قارب يقتربون من قرية بيلار ، بلدة أبويوج، بعد يوم من الانهيار الأرضي في القرية
15 ابريل 2022 10:11

 قال مسؤولون اليوم الجمعة إن عدداً كبيراً من الأشخاص لا يزال في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية التي دمرت المجتمعات في شرقي الفلبين، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات بسبب أول عاصفة تضرب البلاد هذا العام 156 شخصا.

ومعظم القتلى في إقليم ليتي على بعد 599 كيلومترا جنوب-شرق العاصمة مانيلا، حيث اجتاح الطين المتدفق من الجبال الغارقة بمياه الأمطار القرى، مما أدى إلى طمر عشرات المنازل.

وقتل 101 شخص على الأقل في الانهيارات الأرضية في مدينة بايباي بإقليم ليتي،و 46 في بلدة أبويوج ، وفقا للشرطة ومسؤولين محليين.

وقال مسؤولون إن ما يصل إلى 150 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين في أبويوج و 103 أشخاص في بايباي.
ووسط طقس أفضل، فقد كثفت فرق الطوارئ والانقاذ من جهود البحث عن المفقدودين. كما تم نشر الجنود لدعم العمليات والمساعدة في توزيع المواد 
الإغاثية.

كما توفي 9 أشخاص آخرين في الفيضانات والحوادث الأخرى في مناطق أخرى مزقتها العاصفة الاستوائية "ميجي"والتي وصلت البلاد في 10 أبريل ، 
وفقا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

 وقالت الوكالة إن أكثر من 6ر1 مليون شخص في 30 أقليم تأثرت من ميجي، بما في ذلك 284 ألفا و 748  من السكان أجبروا على الفرار من منازلهم 
والبقاء في مركز إجلاء.

ويتعرض أرخبيل الفلبين إلى نحو 20 إعصارا استوائيا في المتوسط كل عام.وكان أقوى إعصار ضرب الفلبين على الإطلاق هو الإعصار القوي هايان، الذي 
تسبب في مقتل 6300 شخص وشرد أكثر من 4 ملايين في نوفمبر 2013.

المصدر: وكالات
الفلبين
الأمطار الغزيرة
الفيضانات
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