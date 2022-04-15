كوريا الجنوبية تلغي الحجر الإلزامي لمصابي كورونا

امرأة تمشي أمام ملصقات تظهر الاحتياطات ضد فيروس كورونا في محطة مترو أنفاق في سيول
15 ابريل 2022 10:04
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن خارطة طريق ما بعد المتحور أوميكرون حيث تستعد البلاد للعودة إلى الحياة الطبيعية وسط تضاؤل موجة كورونا.
وقررت الحكومة إلغاء الحجر الصحي الإلزامي لمصابي فيروس كورونا اعتبارا من أواخر شهر مايو المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب
الكورية الجنوبية اليوم.وحاليا، يخضع مصابو كورونا للحجر الصحي الإلزامي لمدة 7 أيام.
وقررت الحكومة أيضا خفض تصنيف الأمراض المعدية الخاصة بكورونا بدرجة واحدة بدءاً من يوم 25 من الشهر الجاري، مما يسمح للمرضى بتلقي العلاج في العيادات والمستشفيات المحلية مثل المرض المتوطن، غير أنه ستكون هناك فترة انتقالية لمدة 4 أسابيع لتقليل الارتباك وإتاحة الوقت الكافي لتعديل النظام الصحي.
ويُصنف فيروس كورونا حاليا على أنه "مرض معدٍ من الفئة الأولى"، وهي أعلى فئة في التصنيف ذي المستويات الأربعة، والذي يشمل أمراضا خطيرة أخرى مثل "إيبولا" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
ومن المتوقع أن تعتمد البلاد فيروس كورونا كفئة ثانية يوم 23 مايوفي أقرب تقدير بمجرد أن تسير الفترة الانتقالية على ما يرام، وستعود الأنظمة الطبية إلى العمل كالمعتاد، حيث سيتم إلغاء الحجر الصحي الإلزامي لمصابي كورونا ورفع البلاغ عن إصابة كورونا وأيضا إلغاء الحاجة إلى العلاج في المنزل.
وذكرت السلطات الصحية أنها توصلت إلى فهم كامل لخصائص سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا ،وجهزت نفسها بأسلحة فعالة مثل اللقاحات والعلاجات.
وأفادت بأنها ستضغط من أجل العودة إلى النظام الطبي العام حيث يمكن للمصابين الحصول على التشخيص والعلاج في العيادات والمستشفيات المحلية والاستمتاع بالحياة اليومية حتى لو أصيبوا بكورونا.
لكنها قالت إنه من الممكن فرض قيود على دخول البلاد حال ظهور سلالة جديدة قوية، وتُعتمد مرة أخرى القيود المتشددة لاختبار الكشف عن الإصابة بكورونا والتقصي الوبائي والحجر الصحي فضلا عن قواعد التباعد الاجتماعي والعلاج في المنزل، إذا لزم الأمر.
وقالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها ستلغي معظم قيود مكافحة فيروس كورونا الأسبوع المقبل، بما في ذلك حظر التجول الذي يمنع ارتياد المطاعم بعد منتصف الليل، مع ظهور مؤشرات على تراجع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.
وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم في اجتماع بشأن التعامل مع فيروس كورونا إن حظر التجول الذي يبدأ في منتصف الليل ويشمل المطاعم وأنشطة الأعمال الأخرى سيلغى اعتبارا من 18 أبريل إلى جانب الحد الأقصى للتجمعات الخاصة الذي يبلغ عشرة أشخاص حاليا.
ولكن كيم أضاف أن "وضع الكمامات لا يزال وسيلة مهمة جدا لحماية أنفسنا". وتابع "لا مفر من الإبقاء على إلزام وضع الكمامات في الأماكن المغلقة لفترة طويلة". وبالنسبة لإلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، قال كيم إن الحكومة ستعيد النظر في ما إذا كانت ستلغي هذا القيد في غضون أسبوعين، على حسب انتشار الفيروس.
وانخفضت الإصابات اليومية إلى أقل من 150 ألف حالة يوم الخميس، إذ يبدو أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد تخطى الذروة بعد أن كان يحوم فوق 620 ألف حالة يوميا في منتصف مارس.