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دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
أضرار خلفها الهجوم الروسي، في قرية ترماخيفكا، في منطقة كييف ، أوكرانيا
15 ابريل 2022 08:04

 أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف وفي عدد من المدن الأخرى في أنحاء البلاد.

وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية قد دوت خلال الليل في جميع أنحاء أوكرانيا.
وسُمع دوي انفجارات أيضا في مدينة خيرسون بجنوب البلاد وفي مدينة خاركيف في الشرق وفي مدينة إيفانو-فرانكيفسك في الغرب.
ولم يصدر تأكيد رسمي لوقوع الانفجارات.
ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة الأنباء.

المصدر: رويترز
أوكرانيا
روسيا
كييف
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