الإمارات والسعودية تدعمان «المركزي اليمني» بملياري دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات تعهدها إلى جانب المملكة العربية السعودية بدعم البنك المركزي اليمني بمبلغ ملياري دولار، مشيرة إلى أنه، ونتيجة لذلك، بدأت قيمة العملة المحلية بالتحسن بشكل واضح وملموس مما سيساهم في التخفيف من أعباء الأزمة المعيشية، وسد الاحتياجات الإنسانية المتزايدة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالمياً.

كما أكدت الدولة في بيان أمام مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في اليمن، دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي معبرة عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة بالتوصل إلى حل سياسي دائم بين الأطراف اليمنية.

ودعت الحوثيين إلى اغتنام هذه الفرصة الثمينة، والتوقف عن المزايدات، وذلك عبر الانخراط جدياً في الجهود الحثيثة لإنهاء الحرب في اليمن، كما أكدت أهمية وقف جميع انتهاكاتهم للهدنة، خاصةً استمرارهم في قصف مواقع في محافظة مأرب. وحثت جميع الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص لإحراز المزيد من التقدم في تنفيذ إجراءات بناء الثقة، ومنها تبادل الأسرى، وفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، والعمل على تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم للأعمال العسكرية والعدائية.