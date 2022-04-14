اليوم 07:58
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الإمارات والسعودية تدعمان «المركزي اليمني» بملياري دولار
الإمارات والسعودية تدعمان «المركزي اليمني» بملياري دولار
15 ابريل 2022 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات تعهدها إلى جانب المملكة العربية السعودية بدعم البنك المركزي اليمني بمبلغ ملياري دولار، مشيرة إلى أنه، ونتيجة لذلك، بدأت قيمة العملة المحلية بالتحسن بشكل واضح وملموس مما سيساهم في التخفيف من أعباء الأزمة المعيشية، وسد الاحتياجات الإنسانية المتزايدة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالمياً.
كما أكدت الدولة في بيان أمام مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في اليمن، دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي معبرة عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة بالتوصل إلى حل سياسي دائم بين الأطراف اليمنية. 
ودعت الحوثيين إلى اغتنام هذه الفرصة الثمينة، والتوقف عن المزايدات، وذلك عبر الانخراط جدياً في الجهود الحثيثة لإنهاء الحرب في اليمن، كما أكدت أهمية وقف جميع انتهاكاتهم للهدنة، خاصةً استمرارهم في قصف مواقع في محافظة مأرب. وحثت جميع الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص لإحراز المزيد من التقدم في تنفيذ إجراءات بناء الثقة، ومنها تبادل الأسرى، وفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، والعمل على تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم للأعمال العسكرية والعدائية.

البنك المركزي اليمني
اليمن
السعودية
الإمارات
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©