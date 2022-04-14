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اعتصام أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
جانب من آثار الدمار التي لحقت بصوامع القمح في انفجار مرفأ بيروت (أ ف ب)
15 ابريل 2022 02:31

بيروت (وكالات) 

نفّذ عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً، أمس، قرب المرفأ، رفضاً لقرار مجلس الوزراء بهدم صوامع القمح، متجاهلة نداءات أهالي الضحايا ومنظمات بتحويلها إلى نصب تذكاري.
ورافق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في وقفتهم وفد من نقابة المهندسين، وقال وليم نون أحد أهالي الضحايا: «نحن ضد الهدم، فهذه ذاكرة اللبنانيين، والقرار الظني في قضية الانفجار لم يصدر بعد، ونحن ننتظر تسريع الإجراءات القضائية لمعرفة حقيقة هذا الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه».
وقال وزير الإعلام زياد مكاري للصحفيين، خلال تلاوته مقررات اجتماع عقده مجلس الوزراء في القصر الرئاسي: «وافقنا على توصيات لجنة برئاسة وزير العدل وكلّفنا مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم» من دون تحديد موعدها. 
واستند قرار الحكومة، الذي اتخذته منتصف الشهر الماضي، إلى تقرير وضعته شركة خطيب وعلمي المحلية للاستشارات الهندسية جاء فيه، وفق مكاري، أنّ الصوامع المتداعية يمكن أن تسقط بعد بضعة شهر، موضحاً أن الإبقاء عليها يرتّب مخاطر على السلامة العامة، بينما «ترميمها سيكلّف كثيراً». 
ووصفت لجنة باسم أهالي الضحايا قرار الحكومة بأنه «جائر»، وقال متحدث باسم اللجنة: «نطالب بأن يبقى هذا المبنى كنصب تذكاري شاهد على ثاني أو ثالث أكبر انفجار في العالم، لكي لا تتكرر المأساة». 

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