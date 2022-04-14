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عربي ودولي
العراق: «امتداد» تدعو لتشكيل كتلة مستقلة أكبر بالبرلمان
البرلمان العراقي
15 ابريل 2022 02:30

هدى جاسم، وكالات (بغداد) 

أعلنت حركة امتداد المستقلة في البرلمان العراقي، أمس، أنها تعمل مع الكتل المستقلة والنواب الأحرار من الكتل الأخرى في البرلمان لتشكيل الكتلة الأكبر، بعد إخفاق الكتل الأخرى في حل أزمة تسمية رئيس جديد للبلاد.
وذكرت حركة «امتداد» المستقلة، التي تضم 9 نواب في البرلمان العراقي، في بيان، أنها ستسعى إلى المبادرة بتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي من النواب المستقلين والنواب الأحرار من الكتل الأخرى، أو حل البرلمان في نهاية المطاف.
وذكر البيان أن الحركة ستدعو الحراك الجماهيري السلمي للضغط على المنظومة السياسية لتعود إلى جادة الصواب، وتغليب مصالح الشعب على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، لافتاً إلى أن الشباب الذي أسقط الحكومة وغير قانون الانتخابات قادر على أن يعيد الكرة ثانية، مع من ظنوا أنّهم فوق الدستور والقانون. وأوضح البيان أن هذه الدعوة جاءت بعد أن فشلت القوى السياسية فشلاً ذريعاً في تمرير رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، وانتهاك المدد الدستورية، وأن مماطلات الكتل السياسية أوصلت العملية السياسية إلى نفق مغلق.

البرلمان العراقي
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