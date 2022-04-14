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الأمم المتحدة: 9 ملايين يحتاجون مساعدات في جنوب السودان
أرشيفية
15 ابريل 2022 02:30

جوبا (وكالات) 

حذر ممثل الأمم المتحدة في جنوب السودان، أمس، من أن نحو 9 ملايين شخص سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات، خلال العام الجاري، في هذه الدولة الحديثة التي تشهد تصاعداً في أعمال العنف وأزمة غذائية.
وتجددت الاشتباكات في جنوب السودان على الرغم من تعهد الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس ريك مشار بإسكات بنادقهم، والعمل لتنفيذ بنود رئيسة في اتفاق السلام المبرم عام 2018. ودعا نيكولاس هايسوم رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «يونميس»، قادة الفصائل المتحاربة إلى تكثيف جهودهم لوقف العنف، بينما حض المجتمع الدولي على إرسال مزيد من المساعدات.
وقال هايسوم للصحافيين في العاصمة جوبا: «ثلثا السكان أو نحو تسعة ملايين شخص، بينهم 4.6 ملايين طفل، سيكونون بحاجة إلى المساعدة العام الجاري للبقاء على قيد الحياة». وأضاف: «انعدام الأمن الغذائي سيعم بشكل واسع، وهو مرشح للتفاقم بسبب التغير المناخي والنزاعات والنزوح».
وأشار هايسوم إلى أنه «أُصيب بالإحباط بسبب تجدد أعمال العنف في المناطق»، مسلطاً الضوء على معاناة آلاف الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم بسبب المعارك، الأسبوع الماضي، بين القوات الموالية لكير، وتلك الموالية لمشار في ولاية يونيتي الغنية بالنفط.
وأدت الاشتباكات في مقاطعة لير إلى نزوح 14 ألف شخص، وفقاً للسلطات المحلية، في حين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير عن حصول جرائم عنف جنسي ونهب وتدمير للممتلكات.

جنوب السودان
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