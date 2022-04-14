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إحباط محاولات تسلل «حوثية» في مأرب
جنود يمنيون خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب (أرشيفية)
15 ابريل 2022 02:30

عدن (وكالات)

أحبط الجيش اليمني أكثر من 8 محاولات تسلل نفذتها مجاميع من ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في جبهات القتال بمأرب وحجة والحديدة، أمس الأول.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، «إن قواتنا أحبطت أكثر من 6 محاولات تسلل لمجاميع«حوثية» باتجاه مواقع لقواتنا في جبهة أم ريش ومواقع الفيّة والشهيد جنوب مأرب، وباتجاه مواقع أخرى لقواتنا غرب وشمال غرب مأرب».
وأضاف أن «قواتنا كانت لتلك العناصر المتسللة بالمرصاد؛ حيث باشروها بالنيران وأجبروها على الفرار، لتلجأ بعدها الميليشيات الحوثية لاستهداف مواقع قواتنا بالقصف المدفعي وبالطائرات المسيّرة المفخخة».
كما أحبط الجيش اليمني محاولتي تسلل لمجاميع «حوثية» إحداها باتجاه مواقع عسكري في جبهة حرض غرب حجّة، والأخرى باتجاه مواقع قواتنا في محور حيس تحت تغطية نارية مكثّفة.
وإضافة إلى ذلك، رصدت قواتنا أكثر من 75 خرقاً ارتكبتها الميليشيات، أمس الأول، في مختلف الجبهات.

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