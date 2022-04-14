المبعوث الأممي لليمن يدعو لفكّ حصار تعز

نيويورك (وكالات)

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرج، أن الهدنة توفر فرصة مهمة للتوصل إلى حل دائم باليمن، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس قيادة رئاسي خطوة مهمة لاستقرار البلاد.

وأضاف، في جلسة خاصة في مجلس الأمن، أمس، أنه يجب معالجة الخروقات ضمن آليات الهدنة، مشجعاً الأطراف اليمنية على تطويرها.

إلى ذلك، قال المبعوث الأممي، إن الهدنة شهدت دخول سفن الوقود والمساعدات إلى موانئ الحديدة، لافتاً إلى ضرورة فتح الطرق إلى تعز من أجل تسهيل تنقل اليمنيين.

وأكد على ضرورة الاستمرار بتطبيق والتزام الهدنة في اليمن، مشيراً إلى أنها مؤقتة وهشة ويجب العمل على تثبيتها.

وحول مشاورات الرياض، قال المبعوث الأممي إنها أكدت على الالتزام بالحل السياسي، مشيداً بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تفويض صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي.

وشدد على ضرورة انخراط اليمنيين في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، مؤكداً أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي خطوة مهمة لاستقرار اليمن.

في موازاة ذلك، قال مارتن جريفيث نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الهدنة مهمة وتحمل أثراً إيجابياً على الوضع الإنساني في اليمن، مشيراً إلى تراجع عدد الضحايا بفضلها.

كذلك، أوضح أن سفن الوقود والبضائع تصل تباعاً إلى موانئ الحديدة، لافتاً إلى ضرورة نقل الوقود من خزان صافر إلى مستودعات أكثر أماناً.

وأشاد غريفيث بدور السعودية والإمارات في مساعدة العملة اليمنية على التعافي، مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية ومجلس التعاون ساهموا في دعم الاقتصاد اليمني.

كما عبر عن أمله في التوصل إلى حل سياسي مستدام للنزاع في اليمن، مبيناً الحاجة إلى مزيد من التمويل للبرامج الإنسانية، وقال إن عدداً من الموظفين الأمميين لا يزالون معتقلين لدى «الحوثيين».

من جهته، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إن الحكومة اليمنية اختارت السلام طريقاً لإنهاء الصراع، وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة وسيادة القانون الذي يطمح إليه أبناء الشعب اليمني.

وأكد في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة، التي عقدت أمس حول الحالة في اليمن، أن الحكومة اليمنية مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيق تطلعات الشعب في السلام والأمن والازدهار، لكن ذلك لا يمكن له أن يتحقق ما لم تجنح ميليشيات «الحوثي» للسلام وتقديم التنازلات الحقيقية من أجل مستقبل اليمن وأبنائه.

ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته الأخلاقية، وممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات لوقف عدوانها والالتزام بالهدنة، وفي المقدمة رفع الحصار عن تعز، وإطلاق سراح الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.