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منظمة حقوقية يمنية تدعو «الحوثي» للإفراج عن صحفية محتجزة
منظمة حقوقية يمنية تدعو «الحوثي» للإفراج عن صحفية محتجزة
15 ابريل 2022 02:30

صنعاء (وكالات)

طالبت منظمة حقوقية يمنية، أمس، جماعة «الحوثي» بالإفراج عن صحفية محتجزة في العاصمة صنعاء.
وقالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى»، في بيان: «ندين اختطاف جماعة الحوثي للصحفية نادية مقبل، من أحد شوارع صنعاء في 28 مارس الماضي، أثناء قيامها بعملها الصحفي».  وذكر البيان أن «المنظمة حصلت على معلومات تفيد بأن الصحفية اختفت، وانقطع الاتصال بها بعد قيامها بعمل تقرير عن اشتعال أسعار السلع الغذاء قبل رمضان».  وأشار البيان إلى أن «أهالي الصحفية عثروا عليها في وقت لاحق في قسم شرطة حزيز بصنعاء، الذي أكد التحفظ عليها حتى اكتمال التحقيقات». وحملت المنظمة جماعة «الحوثي» المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الصحفية، داعية للإفراج الفوري عنها من دون قيد أو شرط.

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