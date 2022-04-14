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الأمم المتحدة تعالج 18 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد
الأمم المتحدة تعالج 18 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد
15 ابريل 2022 02:30

عدن (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس، بدء علاج 18 ألف طفل يمني دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأفادت المنظمة في بيان أمس، بأنها «بدأت توفير الأدوية الأساسية والمعدات والتدريب لثمانية مستشفيات ذات أولوية عالية في اليمن لعلاج سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».
ووفق البيان، «سيستفيد بشكل مباشر حوالي 18 ألف طفل سيتم علاجهم من سوء التغذية الحاد في هذه المستشفيات الثمانية خلال الأشهر التسعة المقبلة».
وأضاف البيان إن منظمة الصحة العالمية ستدعم وحدات طب الأطفال في هذه المستشفيات بالأدوية والمعدات الأساسية، وتدريب العاملين الصحيين، وتعزيز المعرفة والكفاءات الفنية، لعلاج وتخفيف عودة حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بين الرضع والأطفال اليمنيين.
وأشار البيان، إلى أن «الصراع المستمر منذ ثماني سنوات، وما نتج عنه من الانهيار الاقتصادي وانهيار البنية التحتية، أدى إلى زيادة مخاطر المجاعة في البلاد، حيث جرى تصنيف ثلثي المديريات على أنها ما قبل المجاعة».
ونقل البيان عن أدهم رشاد، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن قوله إن «هذا التدخل منقذ لحياة آلاف الأطفال، ويساعد على تعزيز التغذية لتحسين صحة الأطفال».

منظمة الصحة العالمية
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الأمم المتحدة
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