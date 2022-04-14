موسكو: مروحيتان أوكرانيتان قصفتا منطقة حدودية روسية

موسكو (وكالات)

اتهمت السلطات الروسية أوكرانيا، أمس، بقصف بلدة روسية تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود بطائرتين مروحيتين، وهو ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

وقالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، المكلفة بالتحقيقات الكبرى، إن «أفراداً من القوات المسلحة الأوكرانية دخلوا بشكل غير قانوني المجال الجوي الروسي بطائرتين مروحيتين قتاليتين مزودتين بأسلحة ثقيلة، وحلقتا على ارتفاع منخفض، ونفذتا ما لا يقل عن ستّ ضربات على مبان سكنية في بلدة كليموفو» في منطقة بريانسك.

وأضافت اللجنة إن «7 أشخاص تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم طفل صغير ولد عام 2020».

وهذه المرة الأولى التي تتهم فيها موسكو رسمياً القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال طائرات مروحية إلى روسيا لشن هجوم.

من جانبها، رفضت أوكرانيا تأكيدات موسكو بأنها قصفت بلدتين حدوديتين روسيتين. وقال المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع: «بدأت الأجهزة الخاصة الروسية تطبيق خطة لتغذية هستيريا معادية لأوكرانيا في روسيا».

وكان حاكم منطقة بيلغورود في جنوب روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، أعلن أن مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين نفذتا غارة على مستودع وقود بمنطقته في الأول من أبريل، لكن لم تؤكد أوكرانيا أو موسكو ذلك بشكل مباشر.

وأعلن حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز، أمس، عن هذا القصف، قائلاً عبر تليجرام: «عرّض القصف مبنيين سكنيين إلى أضرار وأصيب بعض السكان بجروح».

وأفاد ممثل عن وزارة الصحة الروسية لوكالة ريا نوفوستي للأنباء أن 7 أشخاص أصيبوا في الهجوم المنسوب للقوات الأوكرانية.

وقال مساعد وزير الصحة أليكسي كوزنتسوف: «نتيجة للحادث الذي وقع في منطقة بريانسك، أصيب سبعة أشخاص، وجميع الضحايا في المستشفى»، مضيفاً أن اثنين في وضع خطر تطلب تدخلاً جراحياً.

كما أعلن حاكم منطقة بيلغورود عبر تطبيق تليجرام أن قرية سبوداريوشينو القريبة من الحدود «تعرضت لقصف من الجانب الأوكراني». وأوضح أنه لم يصب أحد بأذى لكن السلطات «نقلت مؤقتاً السكان» من هذه القرية وأخرى مجاورة لها «لضمان أمنهم».