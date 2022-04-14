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روسيا تلوح بنشر أسلحة نووية قرب فنلندا والسويد
الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف
15 ابريل 2022 02:31

موسكو (وكالات) 

حذّر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، أمس، من أن روسيا ستنشر أسلحة نووية قرب دول البلطيق والدول الاسكندنافية في حال قرّرت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو». 
وجاء في منشور للرئيس الروسي السابق (2008-2012) ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي على «تيلجرام»، أنه في حال انضم البلدان إلى الحلف الأطلسي، فإن هذا الأمر سيزيد بأكثر من الضعف طول الحدود البرية لروسيا مع دول حلف شمال الأطلسي.
وتابع: «من الطبيعي أن يتعين علينا تعزيز حدودنا». وأضاف: «في هذه الحالة، يصبح من غير الممكن الحديث من الآن فصاعداً عن وضعية لا نووية في البلطيق، ويجب إعادة إرساء التوازن»، مشيراً إلى أنه سيكون من حق روسيا أن تنشر أسلحة نووية في المنطقة.
وقال الرئيس الروسي السابق إن روسيا «ستعزز بشكل كبير قواتها البرية ودفاعاتها الجوية، وستنشر قوات بحرية وازنة في خليج فنلندا». ورداً على سؤال حول تصريحات مدفيديف قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «هذا الأمر جرى التطرق إليه مراراً»، وإن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر أمراً بـ«تعزيز جناحنا الغربي»، رداً على التوسع العسكري المحتمل لـ«الناتو».
ولدى سؤاله عمّا إذا كان سيشمل هذا التعزيز نشر أسلحة نووية، قال بيسكوف: «لا يمكنني القول، فستكون هناك قائمة طويلة بالتدابير، خطوات ضرورية، وسيتناول الرئيس هذا الأمر في اجتماع منفصل».
ورغم أن فنلندا والسويد لطالما اعتمدتا سياسة عدم الانحياز عسكرياً، أعلنت فنلندا، الأسبوع الجاري، أنها ستقرر في غضون أسابيع ما إذا كانت ستتقدم بطلب للانضمام إلى «الناتو»، فيما تبحث السويد تقديم طلب عضوية في التكتل.

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