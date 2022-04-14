تحذير من أزمات بالدول الفقيرة في الشرق الأوسط

نيويورك (وكالات)

حذّر البنك الدولي، أمس، من أنّ الهجوم الروسي على أوكرانيا يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الأزمة. وفي آخر تحديث لتوقّعاته حيال النمو في المنطقة، قال تقرير للبنك الدولي إنّ «الضغوط التضخمية» التي أحدثها وباء كوفيد-19 «من المرجّح أن تتفاقم» بسبب الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، في التقرير، أن «تهديد متحورات كوفيد-19 لا يزال قائماً، لكن الأزمة في أوكرانيا ضاعفت المخاطر، خصوصاً بالنسبة للفقراء». وكان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، حذّر الأسبوع الجاري من أنّ الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب بالفعل بسلسلة من ردود الفعل في الاقتصاد العالمي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم الفقر والجوع. وبحسب التقرير الصادر أمس، فقد يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية «آثار بعيدة المدى تتجاوز زيادة انعدام الأمن الغذائي»، مشيراً إلى أنه «تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت الزيادات في أسعار الخبز في حدوث أزمات».

وتابع، إن «هذا الارتباط بين أسعار الغذاء والنزاع وانخفاض النمو، يشكل مصدر قلق خطير حيال حدوث أزمة إنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وتعتبر أوكرانيا مصدراً رئيسياً للحبوب، بينما تعتبر روسيا منتجاً رئيسياً للطاقة والأسمدة اللازمة للزراعة.