الإمارات: تكثيف دعم الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا

أبوظبي (وام)

استمراراً للجهود الإنسانية الإماراتية، تم تسيير طائرة مساعدات، أمس، تحمل 50 طناً من المساعدات الغذائية، وسيارات إسعاف مجهزة طبياً ضمن جسر جوي إغاثي متصل منذ مارس الماضي، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين، وذلك إلى مدينة وارسو في بولندا.

وأفاد سالم أحمد سالم الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، بأن دولة الإمارات تدعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتحرص على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

وأشار إلى «أنه خلال شهر مارس الماضي، قامت دولة الإمارات بتسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية يحمل أطناناً من المواد الطبية والغذائية الأساسية تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين».

وأضاف: إن دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي، انطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني لدعم جهود الإغاثة الإنسانية الدولية، ومساعدة الشعوب كافة في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة المعاناة خاصة للنساء والأطفال.

وعلى جانب آخر، أعرب ديمترو سينيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، عن عظيم امتنانه للجهود الإماراتية قائلاً: «اسمحوا لي بأن أعبر عن عظيم امتناني وتقديري للقيادة الإماراتية ولوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على استجابتهم الفورية للتحديات الإنسانية في أوكرانيا».

وأضاف: «مع كل طائرة تحمل مساعدات طبية وعقاقير نرى، بشكل ملموس، المنهج الإنساني للقيادة الإماراتية وجهودها لتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب الأوكراني المتضرر من الحرب».

جاء ذلك عقب لقائه مع معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، وسبل تقديم الدعم الإنساني اللازم للمدنيين المتضررين.

وكانت الإمارات أكدت الأسبوع الجاري، أمام مجلس الأمن الدولي، أن المفاوضات الجارية بين الأطراف تعتبر تطوراً إيجابياً، مشجعة الأطراف على ضمان مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وهادفٍ في جميع جهود إحلال السلام، فيما كررت نداءها القوي الداعي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا، من أجل إتاحة الفرصة لإجراء حوار بنّاء بين الأطراف، وإنهاء المعاناة التي يسببها هذا الصراع.

وشددت على ضرورة تنفيذ نهج استجابة يراعي الجنسين في جميع الجهود الإنسانية المبذولة أثناء فترة النزاع وبعدها، منوهة إلى إمكانية إشراك النساء، والاستفادة منهن في عمليات توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والخدمات والجهود التي تنفذ البرامج، مع وضع احتياجاتهن في صميم هذه الجهود.

كما دعت، في هذا الصدد، جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية في فترة زمنية معقولة ودون عوائق.

وسلطت الإمارات الضوء على الآثار البالغة لهذه الحرب على النساء والأطفال حول العالم، بدءاً من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي يشعر النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم بأن حياتهن اليومية ومستقبلهن قد يتغيران بشكل مفاجئ. لذلك، ثمة حاجة، أكثر من أي وقت مضى، لبذل جهود متضافرة تمنع حدوث ذلك، بحسب البيان، حيث إن المخاطر المترتبة على انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية ستكون عالية جداً.

وقالت الإمارات: «منذ بداية الصراع في أوكرانيا، شكلت النساء والأطفال الغالبية العظمى من إجمالي 4.3 مليون شخص فروا إلى الدول المجاورة، وظهرت تقارير مقلقة للغاية حول حوادث عنف جنسي مرتبطة بالنزاع ووقوع أشخاص فريسة للعصابات الإجرامية المنظمة، التي تدير عصابات الاتجار بالبشر والجنس».