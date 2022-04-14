غرق سفينة حربية روسية متطورة إثر إصابتها بصاروخ

نقلت وكالات أنباء روسية، الخميس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الطراد «موسكفا»، المزود بصواريخ «كروز»، غرق أثناء قطره، وإعادته إلى الميناء في طقس عاصف إثر وقوع عدة انفجارات ونشوب حريق على متنه. وأوضحت الوزارة، التي أوردت تصريحها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء "خلال قطر الطراد موسكفا إلى وجهته، فقدت السفينة توازنها بسبب الأضرار اللاحقة بهيكلها جراء الحريق الناجم عن انفجار ذخائر. وقد غرقت السفينة وسط البحر الهائج". كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل ذلك "احتواء" الحريق المندلع على متن الطراد، وهو السفينة الحربية الرئيسة في أسطول البحر الأسود الروسي، والذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. كانت أوكرانيا قالت إن انفجارات السفينة نجمت عن إصابتها بصاروخ «كروز». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن السفينة، التي يبلغ طولها 186 متراً، تعرضت «لأضرار بالغة» جراء حريق تسبب في انفجار ذخيرة، ويجب إجلاء طاقمها الذي يضم أكثر من 500 فرد. وأكدت السلطات الأوكرانية أنها ضربت بصواريخ «كروز» هذه السفينة المتمركزة في «سيفاستوبول» في شبه جزيرة القرم. وأعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أنّ قوات بلاده أصابت بضربة صاروخية سفينة حربية روسية في البحر الأسود. وقال مكسيم مارشينكو، على موقع «تلغرام»، إن «صواريخ نبتون، التي تحمي البحر الأسود، تسبّبت بأضرار بالغة جداً للسفينة الروسية».