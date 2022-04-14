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لاجئو أوكرانيا يقتربون من حاجز 5 ملايين
لاجئون أوكرانيون في اليونان
15 ابريل 2022 00:20

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الخميس، حصيلة جديدة للاجئين الأوكرانيين الذين فروا من وطنهم منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت المفوضية إن أكثر من 4,7 مليون أوكراني باتوا لاجئين في الدول المجاورة منذ 24 فبراير الماضي، وفق تعداد جديد.
وأحصت المفوضية 4,736,471 لاجئا أوكرانيا حتى الخميس بزيادة 79,962 عن آخر حصيلة نشرت الأربعاء.
ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
تشكل النساء والأطفال نحو 90% من الذين فروا من أوكرانيا.
وفر نحو 215 ألف شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,1 مليون، بحسب آخر تعداد صادر عن المنظمة في 5 أبريل الجاري.
واضطر نحو 12 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما سعيا إلى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.

المصدر: آ ف ب
لاجئون
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