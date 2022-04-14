هيئة محلفين تدين عضواً من داعش في محكمة أميركية

والدة الأميركي جيمس فولي الذي قتله تنظيم داعش تدلي بتصريح
15 ابريل 2022 00:06
أُدين عضو في خلية لتنظيم داعش الإرهابي، بارتكاب جرائم إرهابية في محكمة أميركية اليوم الخميس. وأدانت هيئة محلفين الشافعي الشيخ (33 عاما) بجميع التهم الموجهة إليه بعد محاكمة في الإسكندرية بولاية فرجينيا الأميركية قرب العاصمة واشنطن ومن بينها احتجاز رهائن والتآمر لارتكاب جرائم قتل. وقام أفراد الخلية، التباعة لتنظيم داعش الإرهابي والتي أُطلق عليها اسم «البيتلز» بسبب لهجتهم البريطانية، بذبح رهائن أميركيين في العراق وسوريا. ومن الممكن أن تصل عقوبة الاتهامات الموجهة إلى العضو في تنظيم داعش، والذي يحمل الجنسية البريطانية، إلى الإعدام. وكان العضو واحداً من أربعة مسلحين ينتمون لخلية «البيتلز»، وهي كلمة إنجليزية تعني الخنافس. وأثارت الخلية اهتماماً دولياً بعد نشر مقاطع فيديو لقتل الصحفيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج وضحايا آخرين.واحتجز الجيش الأميركي اثنين من أعضاء الخلية الأربعة وهما الشافعي الذي يحاكم حاليا وأليكساندا كوتي في العراق قبل نقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما. وأقر كوتي، في سبتمبر الماضي، بالذنب في جرائم قتل فولي وسوتلوف ومولر وكاسيج. وتوفي محمد إموازي، وهو يحمل أيضا الجنسية البريطانية، بعد أن كان أشرف على عمليات الإعدام، في غارة بطائرة مسيرة في 2015. وأدين آيني ليزلي ديفيس العضو الرابع في الخلية في تركيا بتهم الإرهاب وسجن.