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ارتفاع كبير لحصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين
انهيارات تربة في الفبين
14 ابريل 2022 21:02

سجلت حصيلة قتلى انزلاقات التربة والفيضانات في الفلبين ارتفاعاً كبيراً، اليوم الخميس.
وأعلنت السلطات أن الفيضانات والانهيارات الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ميجي" أودت بحياة 148 شخصاً على الأقل، حسب آخر أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس، بعد العثور على مزيد من الجثث في قرى غمرتها الوحول.وما زال عشرات في عداد المفقودين بينما أجبرت العاصفة، وهي الأقوى التي تضرب الأرخبيل هذا العام، عشرات الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى مراكز إيواء بعد إجلائهم.
في إقليم ليتي (وسط)، الأكثر تضرراً، دمّرت انزلاقات التربة المناطق الزراعية ومزارع الأسماك وجرفت منازل وأحدثت تغييرا في المشهد الطبيعي.
وتدمر عواصف، بينها الإعصار الشديد هايان في 2013، باستمرار المنطقة المعرضة للكوارث. ويحذر العلماء من اشتداد هذه العواصف مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب التغيّر المناخي.
وانتشل عناصر الإنقاذ عشرات الجثث من قرية ساحلية دمرها انزلاق للتربة الثلاثاء.
وتقول السلطات إن 42 شخصاً على الأقل قضوا في انزلاقات تربة شهدتها ثلاث قرى. وقضى شخص غرقاً.

المصدر: آ ف ب
الفلبين
فيضانات
انهيارات أرضية
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