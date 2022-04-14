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بريطانيا تقر لقاحاً مضاداً لكورونا للأطفال
طفل يتلقى جرعة من لقاح مضاد لكورونا صحبة والدته
14 ابريل 2022 20:48

أقرت هيئة الدواء ومنتجات العناية الصحية في بريطانيا، اليوم الخميس، استخدام لقاح "سبايكفاكس" الذي تنتجه شركة مودرنا للأطفال من عمر ستة إلى أحد عشر عاماً، مع تعزيز لندن جهودها لمكافحة عدوى فيروس كورونا في ظل انتشار سلالات جديدة منه.
وقالت الهيئة إن اللقاح أُقر بعدما استوفى معايير السلامة والجودة والفاعلية المطلوبة.
وبينما تظهر على معظم الأطفال أعراض طفيفة أو معدومة بكوفيد-19 إلا أنه يظل من الممكن نقلهم الفيروس للآخرين ويبقى بعضهم عرضة للمرض بشدة لأن السلالات الجديدة السريعة الانتشار مثل أوميكرون ومتحوراته تزيد من الحالات.
من ناحية أخرى، أقرت بريطانيا لقاح شركة "فالنيفا" للوقاية من كوفيد-19 لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسمح باستخدام العقار المنتج فرنسيا في خطوة رفعت أسهم الشركة المنتجة بأكثر من 20 بالمئة.
وهذا سادس لقاح مضاد لكوفيد-19 تقره بريطانيا.

 

المصدر: آ ف ب
لقاح كورونا
الأطفال
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