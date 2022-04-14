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أوكرانيا ترد على اتهامات روسية
آثار قصف
14 ابريل 2022 20:26

ردت أوكرانيا، اليوم الخميس، على اتهامات موسكو لها بأنها قصفت بلدتين حدوديتين روسيتين.ورفضت كييف أن تكون مسؤولة عن قصف البلدتين الروسيتين.
واتهمت روسيا في المقابل بالتخطيط "لهجمات إرهابية" في المنطقة الحدودية.
وقال المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع "بدأت الأجهزة الخاصة للعدو تطبيق خطة لتنفيذ هجمات إرهابية من أجل تغذية هستيريا معادية لأوكرانيا في روسيا".
واستنكر المجلس تأكيدات حاكم منطقة كورسك الروسية بأن قرية في منطقة كورينفسكي تعرضت للقصف من الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى اتهامات تفيد بتضرر معبر حدودي في منطقة بريانسك.
وقبيل ذلك، أكدت لجنة التحقيقات الروسية أن مروحيتين أوكرانيتين "مزودتين بأسلحة ثقيلة" دخلتا روسيا ونفذتا "ست غارات على الأقل على مبان سكنية في قرية كليموفو" في منطقة بريانسك.
وجراء ذلك، أصيب سبعة أشخاص من بينهم طفل "بدرجات متفاوتة"، بحسب المصدر نفسه.
وقد نفت كييف أي مسؤولية عن قصف البلدتين.

المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
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