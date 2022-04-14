رئيس وزراء باكستان الجديد يحذر من ركود اقتصادي

قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، اليوم الخميس، إن اقتصاد بلاده يعاني من الركود.

وأدى شريف، الاثنين، اليمين رئيساً للحكومة بعد إطاحة عمران خان على إثر حجب الثقة عنه في تصويت برلماني.

ولم ينته شريف بعد من تشكيل حكومته لكنه دعا إلى "الإسراع" في تنفيذ مشاريع التنمية وإصلاح الاقتصاد.

وتفقّد، اليوم الخميس، مشروعا لبناء محطة مترو في مدينة روالبندي وأبدى استياءه إزاء بطء تنفيذ مخططات إنماء البنى التحتية.

وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء "القطاعات الاقتصادية كلّها تقريباً بقيت راكدة".

وجاءت الزيارة التفقدية التي أجراها شريف صباحا غداة تجمّع حاشد مؤيّد لخان نظّمه الأخير ليلا في بيشاور.

واستقال خان ومعه غالبية نواب حزبه "حركة إنصاف" من الجمعية الوطنية بعد تصويت أجري الأحد حجب عنه الثقة. وقال خان إنه سيدفع باتّجاه تنظيم انتخابات نيابية مبكرة.

والأربعاء قال خان إنه سينظّم مرّتين في الأسبوع تجمّعات في مختلف أنحاء البلاد إلى أن يتم تحديد موعد للانتخابات.

ودعا بطل الكريكيت السابق السكان إلى الاستعداد قائلاً "سأنزل معكم إلى الشوارع في كل مدينة وسأستمر في ذلك لإجبارهم على تنظيم انتخابات".

وشهباز شريف هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرّات.





المصدر: آ ف ب