اليوم 07:54
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
رئيس وزراء باكستان الجديد يحذر من ركود اقتصادي
شهباز شريف خلال زيارة ميدانية
14 ابريل 2022 20:06

قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، اليوم الخميس، إن اقتصاد بلاده يعاني من الركود.
وأدى شريف، الاثنين، اليمين رئيساً للحكومة بعد إطاحة عمران خان على إثر حجب الثقة عنه في تصويت برلماني.
ولم ينته شريف بعد من تشكيل حكومته لكنه دعا إلى "الإسراع" في تنفيذ مشاريع التنمية وإصلاح الاقتصاد.
وتفقّد، اليوم الخميس، مشروعا لبناء محطة مترو في مدينة روالبندي وأبدى استياءه إزاء بطء تنفيذ مخططات إنماء البنى التحتية.
وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء "القطاعات الاقتصادية كلّها تقريباً بقيت راكدة".
وجاءت الزيارة التفقدية التي أجراها شريف صباحا غداة تجمّع حاشد مؤيّد لخان نظّمه الأخير ليلا في بيشاور.
واستقال خان ومعه غالبية نواب حزبه "حركة إنصاف" من الجمعية الوطنية بعد تصويت أجري الأحد حجب عنه الثقة. وقال خان إنه سيدفع باتّجاه تنظيم انتخابات نيابية مبكرة.
والأربعاء قال خان إنه سينظّم مرّتين في الأسبوع تجمّعات في مختلف أنحاء البلاد إلى أن يتم تحديد موعد للانتخابات.
ودعا بطل الكريكيت السابق السكان إلى الاستعداد قائلاً "سأنزل معكم إلى الشوارع في كل مدينة وسأستمر في ذلك لإجبارهم على تنظيم انتخابات".
وشهباز شريف هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرّات. 

المصدر: آ ف ب
باكستان
شهباز شريف
الاقتصاد
ركود
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©