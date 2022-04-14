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حفل عائلي بسيط لزواج بوليوودي
عليا بهات ورانبير كابور خلال حفل زفافهما
14 ابريل 2022 19:44

تزوجت الممثلة الهندية عليا بهات من الممثل رانبير كابور، اليوم الخميس، في حفل بسيط في مومباي.
وأقيم الحفل في منزل كابور (39 عاما) في حي باندرا الراقي في مومباي.
وتلقى المدعون توجيهات حازمة بعدم نشر صور أو مقاطع فيديو للحفل.
وقالت بهات (29 عاما)، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم، وحولنا العائلة والأصدقاء، بالمنزل ... في موقعنا المفضل، تزوجنا".
وحقق أحدث أفلام بهات في دور السينما (جانجوباي كاثياوادي) أكثر من ملياري روبية (26 مليون دولار أميركي) بعد طرحه في فبراير الماضي.
وتنتمي هي وكابور إلى عائلتين فنيتين، وحضر الحفل عدد من ممثلي بوليوود منهم كارينا كابور.

المصدر: آ ف ب
بوليوود
الزواج
عليا بهات
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