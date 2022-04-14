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أخبار مطمئنة بشأن كورونا في أفريقيا
امرأة تتلقى جرعة من لقاح كورونا
14 ابريل 2022 18:26

نشرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بيانات مشجعة بشأن فيروس كورونا في القارة الأفريقية.
وقالت المنظمة إن أفريقيا تشهد أطول مدة انخفاض في إصابات مرض كوفيد-19 منذ ظهور الوباء نهاية عام 2019.
وأضافت أن الحالات الأسبوعية المسجلة في انخفاض متواصل منذ 16 أسبوعاً في حين انخفضت الوفيات في ثمانية أسابيع، وتراجعت الوفيات في الأسبوع الماضي إلى 239.
وأشارت منظمة الصحة إلى أن فصل الشتاء القادم في نصف الكرة الجنوبي قد يؤدي إلى زيادة جديدة في حالات الإصابة.
وقالت ماتشيديزو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا "مع استمرار انتشار الفيروس، لا يزال ظهور متحورات جديدة وربما أكثر فتكا يمثل خطرا، مما يجعل اتخاذ تدابير لمكافحة الجائحة ضروريا لمواجهة زيادة عدد الإصابات بشكل فعال".

المصدر: رويترز
منظمة الصحة العالمية
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