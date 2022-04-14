البرلمان العربي: دعم السعودية والإمارات لليمن شريان إنساني لا ينقطع

القاهرة (الاتحاد)

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بإعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن حزمة دعم اقتصادية لليمن، معتبراً أن هذا التعاون المشترك من المساعدات يعد تحفيزاً للاقتصاد اليمني وشرياناً إنسانياً لا ينقطع لدعم اليمنيين.

وثمن رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم الخميس، الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان، ودولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما ثمن المبادرات البناءة للمملكة والإمارات وسعيهما الدؤوب في اليمن من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الصراع ويحقن الدماء ويضمن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، لا سيما في ضوء المخرجات الإيجابية للمشاورات اليمنية اليمنية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي والخطوة الفارقة في تاريخ اليمن بتأسيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد رئيس البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الأشقاء اليمنيين من أجل إنهاء معاناتهم، مرحباً بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة 3 مليارات دولار التي أعلنت عنها المملكة ودولة الإمارات، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية الأممية.

ولفت إلى أن حزمة الدعم الاقتصادية تعد ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلدين لمساندة اليمن في مختلف المواقف والظروف وتقديمهما للتضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني، مؤكداً أن هذا الدور النابع من مسؤوليات دول التحالف تجاه أمتهم العربية هو محل تقدير وعرفان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.