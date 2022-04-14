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القوات الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على ميناء ماريوبول
القوات الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على ميناء ماريوبول
14 ابريل 2022 13:21

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، أنه سيطر بشكل كامل على ميناء ماريوبول التجاري البحري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن القوات الأوكرانية المتبقية في المدينة "تمت محاصرتها وهي غير قادرة على الفرار من الحصار". ومع ذلك، لم تؤكد أي مصادر أوكرانية ذلك.

وقال معهد دراسات الحرب الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، إن القوات الروسية "من المحتمل" أن تسيطر على المدينة في الأسبوع المقبل.
ويشار إلى أن ماريوبول لها أهمية إستراتيجية بالنسبة لموسكو، حيث تسعى روسيا إلى إقامة جسر بري بين منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم المحتلة.
وتركز القوات الروسية هجماتها على شرق وجنوب أوكرانيا، ويتوقع المحللون أن تشهد المنطقة هجوم شن كبير جديد في المستقبل القريب.
في الوقت نفسه، مازالت الجهود جارية في شمال أوكرانيا لرفع كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها القوات الروسية المنسحبة.

المصدر: وكالات
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