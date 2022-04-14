مدينة كراكاس تغير شعارها وعلمها

سيارات تمر عبر لوحة إعلانية تصور الزعيم الفنزويلي هوغو تشافيز ، مكتوبًا عليها 'حان وقت الولاء' على طريق فرانسيسكو