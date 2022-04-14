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أوكرانيا تعلن الاتفاق على 9 ممرات إنسانية اليوم
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14 ابريل 2022 11:12

قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم الاتفاق على تسعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم الخميس، وهو ما يشمل الإجلاء باستخدام السيارات الخاصة من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك في بيان أن مسارات الإخلاء الأخرى من برديانسك وتوكماك وإنرهودار، وستتاح مسارات أخرى في منطقة لوجانسك بشرق البلاد إذا أوقفت القوات الروسية قصفها.

المصدر: وكالات
روسيا
فتح ممرات آمنة
أوكرانيا
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