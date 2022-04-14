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الصحة العالمية تكشف "تطورات مهمة" بشأن السلالات الجديدة من كورونا
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
14 ابريل 2022 10:26

قالت منظمة الصحة العالمية إنه مع استمرار تطور فيروس كورونا لا يمكن إغفال المتحورات الناتجة عنه، محذرة من أن انخفاض أعداد الحالات والوفيات لا يعني بالضرورة أن "المخاطر أقل".
وقد شهد الأسبوع الماضي أقل عدد لوفيات كورونا منذ الأيام الأولى للجائحة، لكن بعض البلدان لا تزال تشهد "ارتفاعات خطيرة" تضغط على القطاع الصحي.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس القول :"قدرتنا على مراقبة الاتجاهات معرضة للخطر إذ تقلصت الاختبارات بشكل كبير".
وكرر المدير العام أن معدلات أعلى من الاختبار والتسلسل ضرورية للعلماء ليتبعوا المتحورات الحالية ويحددوا المتحورات الجديدة عند ظهورها.
وأضاف :"في الوقت الحالي، هناك عدد من سلالات أوميكرون الفرعية التي نتابعها عن كثب".

وقالت ماريا فان كيركوف القائدة الفنية لكورونا في برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية:"هناك أقل من 200 تسلسل متاح حتى الآن ونتوقع أن يتغير هذا ... نحن نتتبع الفيروس عن كثب لمعرفة ما إذا كان هناك أي زيادة في اكتشاف الحالات، ولكننا لم نشهد أي تغيير في علم الأوبئة (لهذا الفيروس) أو خطورته".

المصدر: وكالات
كورونا
منظمة الصحة العالمية
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