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اندلاع حريق هائل في القاهرة
اندلاع حريق هائل في القاهرة
14 ابريل 2022 09:48

أفاد موقع "المصري اليوم" فجر يوم الخميس بأن حريقا هائلا اندلع بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر أن النيران اشتعلت بمحيط فرع النادي الأهلي في مدينة نصر.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب الحريق، لتندفع قوات الحماية المدنية على الفور بأربع سيارات إطفاء.

ونجحت فرق الإطفاء في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق أن سبب نشوبه هو حدوث انفجار في أحد خطوط الغاز بأحد الشوارع القريبة من النادي.

المصدر: وكالات
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