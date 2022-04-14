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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين
14 ابريل 2022 09:00

قال مسؤولون فلبينيون اليوم الخميس إن 121  شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة تضرب الفلبين هذا العام مما أدى أيضا إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص.

ومعظم القتلى من مدينة بايباي في إقليم ليتي على بعد 599 كيلومتراً جنوب مانيلا حيث تم انتشال 81 جثة من انهيارات أرضية.

وذكرت الشرطة أن 31 شخصاً لقوا حتفهم أيضاً جراء انهيارات أرضية وفيضانات في بلدة أبويوج القريبة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إنه تم تسجيل تسع وفيات أخرى من ست أقاليم متضررة من العاصفة الاستوائية ميجي التي ضربت الساحل الشرقي للفلبين في 10 أبريل متسببة في هطول أمطار غزيرة.

وأصيب أكثر من 240 شخصاً بجروح، في حين أجبر حوالي 204 آلاف من السكان على الفرار من منازلهم مع اجتياح مياه الفيضانات القرى وانهيار جبال غمرتها الأمطار في المجتمعات.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن العاصفة ألحقت أضراراً بمنازل ومحاصيل وماشية وبنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 137 مليون بيزو (6ر2 مليون دولار أميركي). 

المصدر: وكالات
الفلبين
الانهيارات الأرضية
الأمطار
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