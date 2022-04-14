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الصين تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا
مقيم يرتدي قناعًا وقائيًا يتحدث إلى عامل مجتمعي في نقطة تسليم الإمدادات اليومية في مجمع خلال إغلاق في شنغهاي
14 ابريل 2022 08:43

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 3020 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقابل 1513 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 2999 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1500 في اليوم السابق.
وسجلت الصين 26391 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 26525 في اليوم السابق. وتضع الصين تلك الحالات في قائمة منفصلة عن قائمة الإصابات المؤكدة.

 

المصدر: وكالات
كورونا
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كوفيد 19
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