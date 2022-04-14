الصين تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

مقيم يرتدي قناعًا وقائيًا يتحدث إلى عامل مجتمعي في نقطة تسليم الإمدادات اليومية في مجمع خلال إغلاق في شنغهاي