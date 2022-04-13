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«الصحة العالمية»: تراجع إصابات ووفيات كورونا للأسبوع الثالث على التوالي
«الصحة العالمية»: تراجع إصابات ووفيات كورونا للأسبوع الثالث على التوالي
14 ابريل 2022 01:52

جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تم الإبلاغ خلال الأسبوع الماضي عن 7 ملايين حالة إصابة جديدة بانخفاض 24% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما انخفضت أعداد الوفيات في جميع أنحاء العالم بنسبة 18% لتصل إلى 22 ألف حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي.
وحذرت المنظمة من أن يكون سبب هذا الانخفاض في الأعداد يعود إلى انخفاض وتيرة الاختبارات والتشخيص، مما يؤدي للكشف عن عدد أقل من الإصابات الفعلية.
وأكدت المنظمة أنها تتعقب وتراقب جميع متحورات «كوفيد ـ 19» بما فيها متحورات أوميكرون «BA4، BA5»، للكشف عن أي تغيّرات جينومية للفيروس قد تؤدي إلى زيادة الانتشار أو وشدة المرض الذي يسببه.
وأوضحت لجنة طوارئ المنظمة أن الوقت لم يَحِن بعد للاسترخاء وخفض قدرات رصد الفيروس ومتابعة تسلسله الجيني، داعية إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية، حيث لا زال الفيروس يواصل التطور.
ويتعيّن أن تواصل الدول تطبيق خُططها للتأهب والاستجابة لمواجهة مراحل أخرى معقدة من تطور الفيروس.
وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي: إن دول العالم تتفاوض حالياً حول اتفاق لتعزيز مواجهة الأوبئة في المستقبل، وستقوم لجنة متخصصة بصياغة صك جديد بشأن التأهب والاستجابة للأوبئة، يُتيح للعالم مواجهة أي تهديدات قادمة.

منظمة الصحة العالمية
كورونا
كوفيد 19
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