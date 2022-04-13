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موسكو: تحقيق السلام في كولومبيا يتطلب معالجة الثغرات الأمنية
فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة
14 ابريل 2022 01:51

نيويورك (وكالات)

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن تحقيق سلام دائم في كولومبيا يتطلب معالجة الثغرات الأمنية في البلاد.
وقال متحدثاً في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: «تكمن المشكلة الرئيسية في عدم قدرة الحكومة الكولومبية على ضمان الأمن المادي للمشاركين في عملية السلام والقادة العامين، ومهام التغلب على فراغ سلطة الدولة في المناطق النائية من البلاد، وكذلك تنفيذ إصلاح زراعي شامل وبرامج الزراعة البديلة للمخدرات».
وأضاف: «من الواضح أن خفض مستوى العنف وضمان سلامة المشاركين في عملية السلام، هما عاملان رئيسان في تحقيق سلام دائم».
وأشار إلى أن «هناك فجوات كبيرة في هذه القضايا، فالبلاد من حيث الجوهر، تعاني من مواجهة مسلحة وإعادة توزيع عنيفة لمجالات النفوذ الإجرامي، وصراع للسيطرة على تهريب المخدرات».
وتابع: «لقد تدهور الوضع الأمني لدرجة أن المحكمة الدستورية في كولومبيا اضطرت إلى إعلان بند غير دستوري وإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع، وهناك شيء ما يجب تصحيحه، وعلى وجه السرعة».
ونوه إلى أن «315 مشاركاً في عملية السلام قتلوا بالفعل في الاتفاق النهائي، وخلال العام الماضي وحده، زاد عدد حالات العنف المسلح بـ6 أضعاف».

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