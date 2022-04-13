الاتحاد الأوروبي يمدد بعثته الاستشارية في العراق حتى 2024

هدى جاسم (بغداد)

تبنى الاتحاد الأوروبي أمس، قراراً بتمديد بعثته الاستشارية لدعم إصلاح القطاع الأمني في العراق حتى 30 أبريل 2024.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: إن الدول الأعضاء في الاتحاد قررت تمديد التفويض الذي كان من المقرر أن ينتهي العمل به في 30 أبريل الحالي، بعد الحوار مع الحكومة العراقية وتأكيد الشركاء الدوليين اهتمام العراق الشديد وحاجته إلى الدعم.

وأشار البيان إلى أن البعثة ستواصل تقديم المشورة الاستراتيجية والخبرة بشأن تنفيذ الجوانب المدنية لإصلاح قطاع الأمن في العراق.

ويقع مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق في بغداد ولها مكتب في أربيل.

وأوضح البيان، أن المهمة الشاملة للبعثة تتمثل في المساعدة في تطوير وتنفيذ استراتيجية الأمن القومي العراقي والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بها وأولويات الأمن القومي الأخرى.

وتشمل هذه العملية التي يدعمها العديد من الشركاء الدوليين من جملة أمور دعم الإصلاح المؤسسي ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وحماية التراث الثقافي وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب.

يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق مكلفة بتقديم المشورة لمسؤولي مكتب مستشار الأمن القومي ووزارة الداخلية والسلطات الأخرى ذات الصلة المسؤولة عن الجوانب المدنية المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن. وكانت البعثة قد بدأت عملها في أكتوبر 2017 بناء على طلب من الحكومة العراقية.