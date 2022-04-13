الإمارات تدعم جهود تحقيق السلام في كولومبيا

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لحكومة وشعب كولومبيا في جهودهم لتحقيق سلام مستدام بالبلاد، مشيرةً إلى ضرورة تولي المجتمعات المحلية زمام المبادرات لإنجاح مبادرات السلام كافة، ومشددة على أهمية الالتزام بالبناء على هذه الإنجازات رغم التحديات القائمة.

وقالت الإمارات في بيان خلال جلسة لمجلس الأمن: «علينا أن نقر بما أظهرته الحكومة الكولومبية والأطراف المعنية من عزمٍ لمواجهة مثل هذه التحديات، سيكون في انتظار الإدارة المقبلة مسؤوليات، ولكن أيضاً فرصٍ هامة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النهائي بين القوى السياسية بشكل شاملٍ وكاملٍ».

وأردف البيان: «لقد تمكنت كولومبيا منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن من إجراء الانتخابات البرلمانية التي تُعَد نجاحاً آخر يُضاف إلى جهود تنفيذ اتفاق السلام بشكلٍ شاملٍ، والذي يظل أمراً جوهرياً في مسيرتها نحو تحقيق سلامٍ دائم ومستدام». وتابع البيان: «تمتد الفوائد المترتبة على الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه بين 13 طرفاً سياسياً لمنع العنف خلال الانتخابات إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، بحيث يشكل التزاماً بتعزيز السلام والتسامح والحوار على المدى البعيد».

كما رحب البيان بزيادة عدد النساء المشاركات في الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن مشاركتُهُنَّ بشكلٍ هادف ومتساوٍ وكامل، سيسهم في تحقيق سلامٍ مستدام.

وأكد البيان أنه على الرغم من إجراء الانتخابات في أجواءٍ هادئةٍ نسبياً، إلا أن الوضع الأمني واستمرار العنف في كولومبيا، بما في ذلك في «أراوكا وشُوكوَ وبوتومايو»، يثير الشواغل ويتطلب إيلاء اهتمام خاص لمعالجة هذه التحديات.

واقترح بيان الدولة تنفيذ عمليات إعادة الإدماج والضمانات الأمنية الواردة في اتفاق السلام، بهدف توفير الحماية والأمن في كولومبيا.

كما أكد أن إنجاح جهود بناء السلام يتطلب أن تتولى المجتمعات المحلية مُلكية وزمام المبادرات المُنْصَبّة في هذا الاتجاه، مشيداً بإطلاق مجموعة من المبادرات الهامة مؤخراً في هذا البلد في مجال إدماج المجتمعات المحلية، حيث شملت السلطات المحلية والمقاتلين السابقين، والتي تستحق تسليط الضوء عليها، وهي «مجلس السلام» ومبادرة «وسطاء السلام».

وشددت الإمارات في بيانها على أنها ستواصل دعم الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام، ودورِه المحوري في عملية العدالة الإصلاحية ونهجِه القائم على الناجين، والتي يمكن عبرها تحقيق المصالحة والعدالة في آن واحد. واختتم البيان قائلاً: «مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، نتطلع أن تبقى عملية الانتخابات آمنة وسلمية وشاملة»، مؤكداً دعم الإمارات الكامل لحكومة وشعب كولومبيا في جهودهم لتحقيقِ سلامٍ مستدام، وكذلك لبعثة التحقق التابعة للأمم المتحدة ودورِها القيِّم في كولومبيا.