بريطانيا تجمد أصولاً بـ 7 مليارات دولار لرومان إبراموفيتش

لندن (وكالات)

أصدرت محكمة في مدينة جيرسي البريطانية حكماً بتجميد أصول بأكثر من 7 مليارات دولار مملوكة للملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، في إطار العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

وبحسب حكومة مدينة جيرسي فإن الشرطة في منطقة القنال الإنجليزي التي تعتبر ملاذاً ضريبيا، داهمت ممتلكات يشتبه في ارتباطها بإبراموفيتش، في حين أصدرت محكمة ملكية محلية حكما بتجميد الأصول.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في مسلسل ملاحقة الثروات الدولية الخاصة بالمليارديرات الروس الخاضعين للعقوبات الدولية لارتباطهم بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقرر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الشهر الماضي تجميد أصول إبراموفيتش كجزء من العقوبات على روسيا.

وأدت الإجراءات الغربية ضد إبراموفيتش إلى تجميد أصوله وإثارة الغموض حول مستقبل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم والمملوك له.