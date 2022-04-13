بايدن يمدد لعام «الطوارئ الوطنية» حول روسيا

عواصم (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول روسيا والمتعلقة «بالأنشطة الأجنبية الضارة المحددة التي تقوم بها روسيا» لمدة عام واحد اعتبارا من غد الجمعة.

وقال بايدن في إشعار صادر عن البيت الأبيض: إن من بين هذه الأنشطة «الجهود المبذولة لتقويض إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والانخراط في وتسهيل الأنشطة الخبيثة التي يتم تمكينها عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها».

وأضاف أن «هذه الأنشطة تشمل كذلك تقويض الأمن في البلدان والمناطق المهمة للأمن القومي للولايات المتحدة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الراسخة بما في ذلك احترام وحدة أراضي الدول».

واعتبر أن «هذه الأنشطة لا تزال تمثل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي».

وكان الرئيس الأميركي أعلن في 15 أبريل 2021 حالة طوارئ حول روسيا وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية للتعامل مع التهديد غير المألوف وغير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي الناجم عن الأنشطة الخارجية الضارة من قبل روسيا.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي أمس، تقديم مساعدات عسكرية جديدة تتضمن معدات ثقيلة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار وفق بيان للبيت الأبيض.

وستشمل هذه الحزمة الجديدة من المساعدات «معدات فعالة جدا قمنا بتسليمها» إلى أوكرانيا بالإضافة إلى قدرات جديدة تتضمن خصوصا أنظمة مدفعية ومدرعات، وفق بايدن الذي أشار أيضا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر لإرسال طائرات مروحية.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمس، ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الصراع في أوكرانيا، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى رعايته والترويج له.

وقال دي مايو في مقابلة إذاعية: «فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا نحتاج إلى الإسراع على صعيد الدبلوماسية والترويج إلى مؤتمر سلام على أن يسبقه وقف لإطلاق النار».

وأضاف أن «النقطة الأساسية التي يتعين التركيز عليها هي الدبلوماسية وتحديدا عندما يرفض الطرفان الجلوس مع بعضهما البعض»، لافتاً إلى أهمية العمل على حل سلمي وتسريع الجهود الدبلوماسية.